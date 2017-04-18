Doğu Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Doğu Karadeniz Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.



Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz'de rüzgarın, bugün (Salı) akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75km/sa kuvvetinde) fırtına, yer yer 9 (90km/sa kuvvetinde) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.



Fırtınanın yarın sabahtan itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. - TRABZON