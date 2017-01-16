Doğu Karadeniz'e 2016 Yılında 124 Milyon TL'lik 22 Taşkın Koruma Tesisi Yapıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon, Rize, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'ye 2016 yılında yatırım bedeli 124 milyon TL olan 22 taşkın tesisi kazandırdı.



Doğu Karadeniz Havzası Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı (TRKEP) çalışmaları kapsamında 6 Ekim 2016 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu başkanlığında yapılan taşkın konulu koordinasyon toplantısı ile Doğu Karadeniz Havzasında seçilen pilot havzalarda Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı (TRKEP) çalışmalarına başlandı. Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı kapsamında taşkınlar konusunda riskli bölgelerimizden biri olan Doğu Karadeniz'de taşkın koruma tesisi yatırımlarının yanı sıra, dere ıslah çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, "Bu çerçevede Trabzon 22. Bölge Müdürlüğümüz görev alanı içerisindeki Doğu Karadeniz illerinden Trabzon, Rize, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de 2016 yılında toplam 22 taşkın koruma tesisini tamamlayarak vatandaşımızın istifadesine sunulmuş olup toplam yatırım bedeli 124 milyon TL olan tesisler ile 250 dekar arazi 1 il, 6 ilçe, 25 köy ve 7 mahallede taşkın riski azaltılmıştır" dedi.



"121 Taşkın Koruma Tesisinin Yapımı Devam Ediyor"



884 milyon TL'lik 121 taşkın koruma tesisinin inşaatının devam ettiğini vurgulayan Genel Müdür Acu, "Trabzon Bölge Müdürlüğümüz görev alanında halen devam eden 121 taşkın koruma tesisi bulunmakta olup toplam yatırım bedeli 884 milyon TL olan bu tesisler tamamlandığında 5 il, 30 ilçe, 128 köy, 76 mahalle ve 8 bin 960 dekar arazinin taşkın riski azaltılacaktır" ifadelerini kullandı.



2017 yılı yatırım programına 53 yeni taşkın koruma tesisinin daha teklif edildiğini belirten Acu, "Toplam yatırım bedeli 848 milyon TL olan bu tesislerle birlikte 4 il, 17 ilçe, 45 köy, 8 mahalle ve 2 bin 945 dekar arazinin taşkın riski azaltılacaktır" şeklinde konuştu.



"2016 yılında 52 kilometre dere yatağı temizlendi"



Hedeflerinin 2017 yılında 120 kilometre dere yatağını temizlemek olduğunu kaydeden Acu, "DSİ 22. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde yapılan taşkın koruma tesislerinin yanı sıra, taşkınların önlenebilmesi için büyük önem arz eden, dere ıslah çalışmalarına da ara vermeden devam ediliyor. 2016 yılında bölge illerinde gerçekleştirilen toplu makineli çalışmalar kapsamında 52 bin 155 metre dere yatağının temizliğinin yapılarak temizliği yapılan derelerde 6 bin 300 metrede istifli taş tahkimat yapıldı. 2017 yılında ise toplu makinalı çalışmalar kapsamında yatak tamiri yapılacak toplam dere uzunluğunu 120 kilometre olarak planladık. Bütün bu çalışmaları yapmamızda en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyor, çalışmalarda emeği geçen idareci ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON