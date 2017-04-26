Doğu Karadeniz'de Yaban Hayatı Fotokapanla İzleniyor

Doğu Karadeniz'de belirli noktalara kurulan fotokapanlara yansıyan görüntüler, bölgedeki yaban hayatını ortaya koyuyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlardaki belirli noktalara kurulan fotokapanlar sayesinde yaban hayatı izleniyor. Envarter çalışmaları kapsamında kurulan fotokapanlar sayesinde ayı, vaşak, yaban keçisi, yaban domuzu, porsuk gibi birçok yaban hayvanı görüntülenirken, bu görüntüleri inceleyen ekipler yaban hayvanlarının gelişimi, yaşamları, popülasyonu ile ilgili bilgiler ediniyor.



Fotokapanların yanı sıra bölgede yaralanan yaban hayvanları da tedavi ediliyor. Çakal ve karaca gibi hayvanların tedavi edilerek tekrar doğaya bırakıldığı Doğu Karadeniz'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı 'Yaban Hayvanlarının Doğal Ortamlarında Desteklenmesi Eylem Planı' kapsamında, zorlu geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına besin kaynağı olarak doğaya yabanıl meyve fidanları toprakla buluşturuldu. - TRABZON