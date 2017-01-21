Doğu Karadeniz'de Üretilen Çay, 85 Ülkede İçiliyor

– ÇAYKUR, Türk çayının dünya pazarlarında yerini alabilmesi için başlattığı yurt dışı tanıtım atağı ile 85 ülkede, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde üretilen çayın içilmesini sağladı. Çaykur, 2017 yılı sonunda kuru çay ve soğuk çay ihracatı yapılan ülke sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyor.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan çay tarımında yılda 1 milyon ile 1 milyon 200 bin ton arasında değişen miktarlarda yaş çay ürünü elde ediliyor. Üretilen çay, 151'i özel sektör, 46'sı Çaykur' a ait fabrikalarda işlenerek yılda ortalama 220 ila 250 bin ton arasında kuru çay üretiliyor. Türkiye'de çay sektörünün öncüsü olan Çaykur, son yıllarda ürettiği siyah çayın yanında yeşil çay, soğuk çay, beyaz çay ve meyve aromalı çay çeşitleri ile katıldığı uluslararası fuarlarda tanıtım atağı başattı.



İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI ARTIYOR



Uluslararası kuruluşlardan kalite ödülü alan Çaykur, ürünlerini ihraç ettiği ülke sayısını da her geçen gün artıyor. Çaykur, son 2 yılda İngiltere, Rusya, Lübnan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Çin, Bulgaristan, Katar, Dubai, Azerbaycan, Hindistan, Kamerun ve Senegal'le anlaşma yaparak ürünlerin ihracatına başladı. Türk çayının dünya pazarlarında yerini alabilmesi için başlattığı yurt dışı tanıtım atağı ile 85 ülkeye ulaşan Çaykur, 2017 yılı sonunda ihracatı yaptığı ülke sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyor.



7 BİN TONLUK İHRACAT



Türk çayı, en fazla Belçika ve Almanya'ya ihraç ediliyor. Bu ülkeleri ABD, Kanada, Avustralya, Fransa, Azerbaycan, Türkmenistan, Suudi Arabistan ve Afrika ülkeleri takip ediyor. Geçen yıl Singapur, Somali, Bahreyn, Litvanya, Hindistan, Gambiya ve Nijerya'ya kuru çay ihracatı başladı. Türk çayında yılda 6 ila 7 bin ton dolayında ihracat gerçekleştiriliyor. Çaykur bu yıl Avrupa pazarının yanı sıra Rusya, Afrika ve Uzakdoğu ülke pazarlarında daha etkili olmayı hedefliyor.



ÇAYKUR DÜNYANIN HER YERİNDE OLACAK



Türk çayının dünya pazarlarında yerini alabilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, yıl sonunda 100 ülkeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Sütlüoğlu, "Çaykur dünyanın her yerinde olacak. Çok güçlü bir dünya markası haline gelmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin çay ürettiğini dünya bilmiyordu. Bugün dünya Rize çayını biliyor. Bilinen bir marka ve ürün haline geldi. Ürünlerimiz dünya kalite kuruluşlarından ödül alıyor. Bu tür ödüller kalite imajı açısından çok önemli. Malınızın kaliteli olduğuna dair bir kanaat yoksa satamıyorsunuz. Tüketici artık bilinçli ve kalitesiz mal almıyor. Dünyada üzerine kar yağan tek çay bitkisi bizim ülkemizde. Bu nedenle diğer ülkelerde yapılan haşere mücadelesi bizde yok. Bu da çayımızı dünya pazarlarında farklı kılıyor. Mevcut pazar payımızı koruyarak yurt içinde ve dışında büyümeye devam edeceğiz" dedi.



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