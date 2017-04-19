Doğu Karadeniz'de Son Dönemde 14 Bin 142 Araç El Değiştirdi
Doğu Karadeniz’de 2017 yılı Şubat ayında noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtları ifade eden “devir işlemi yapılan motorlu kara taşıt sayısı” bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9, bir önceki aya göre ise yüzde 6,9 oranında azalarak 14 bin 142 olarak gerçekleşti.
Doğu Karadeniz'de 2017 yılı Şubat ayında noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtları ifade eden "devir işlemi yapılan motorlu kara taşıt sayısı" bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9, bir önceki aya göre ise yüzde 6,9 oranında azalarak 14 bin 142 olarak gerçekleşti.
TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2017 yılı Şubat ayında Doğu Karadeniz'de noterler aracılığı ile bir veya daha fazla el değiştiren taşıtları ifade eden "devir işlemi yapılan motorlu kara taşıt sayısı" bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9, bir önceki aya göre ise yüzde 6,9 oranında azalarak 14 bin 142 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, bir önceki aya göre yüzde 5,5 oranında artarak 537 bin 239 oldu.
2017 yılı Şubat döneminde Doğu Karadeniz iller bazında incelendiğinde Trabzon'da devri yapılan motorlu kara taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 düşüş ile 4 bin 973, Giresun'da yüzde 3,1 gerileyerek 2 bin 209, Rize'de yüzde 13,2 azalış ile 2 bin 7 ve Artvin'de yüzde 10,8 düşerek 906 olurken, Ordu'da yüzde 3,9 yükselerek 3 bin 547 ve Gümüşhane'de yüzde 12,4 oranında artış ile 500 olarak gerçekleşti.
Bir önceki ay ile kıyaslandığında ise Trabzon'da yüzde 7,5, Ordu'da yüzde 7,7, Giresun'da yüzde 6,4, Rize'de 9,4 ve Gümüşhane'de yüzde 2,7 oranında azalırken Artvin'de yüzde 3,5 oranında artış oldu. - TRABZON
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