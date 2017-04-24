Doğu Karadeniz'de Konut Satışları Yüzde 2,2 Oranında Azaldı

Doğu Karadeniz'de konut satışları yüzde 2,2 oranında azaldığı bildirildi.



TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün derlediği bilgilere göre, 2017 yılı Mart ayında Türkiye'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 oranında artarak 128 bin 923 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz'de konut satışları yüzde 2,2 oranında azalarak 2 bin 980 oldu.



Rize'de konut satışı yüzde 19,7 arttı



Konut satışları 2017 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde Rize'de yüzde 19,7 oranında artarak 340'a, Gümüşhane'de yüzde 16,3 oranında yükseliş ile 100'e, Giresun'da yüzde 9,3 yükselerek 503'e, Artvin'de yüzde 8,2 oranında artış ile 159'a yükselirken, Ordu'da yüzde 10,2 oranında azalış ile 829'a ve Trabzon'da yüzde 8,5 oranında gerileyerek bin 49'a düştü.



Öte yandan Türkiye genelinde 2017 yılı Mart ayında yabancılara bin 578 konut satışı yapıldı. Trabzon ise Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 7. il oldu. 2016 yılı Mart ayında Trabzon'da yabancılara toplam 41 konut satılırken, bu yılın aynı ayında konut satışı yüzde 39,0 oranında artarak 57 olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Mart döneminde Trabzon'da yabancılara toplam 136 konut satılırken 2017 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 12,5 oranında artarak 153'e yükseldi. - TRABZON