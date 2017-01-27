Doğu Karadeniz'de Kış

Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.



Trabzon'da iki gün önce yüksek kesimlerde başlayan kar, gece saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu.



Trabzon Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve ilçe belediyelerin de dahil olduğu "Karla Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Ekipler, 226 iş makinesi ile 150 kapalı mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Akşam saatlerine kadar kapalı yolların büyük bölümünün ulaşıma açılması hedefleniyor.



Giresun



Giresun İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle il merkezinde 50, Alucra'da 17, Bulancak'ta 57, Çamoluk'ta 23, Çanakçı'da 12, Dereli'de 29, Doğankent'te 8, Espiye'de 26, Eynesil'de 8, Görele'de 51, Güce'de 15, Keşap'ta 42, Piraziz'de 8, Şebinkarahisar'da 42, Tirebolu'da 42 ve Yağlıdere'de 19 olmak üzere toplam 449 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.



Açıklamada, köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.



Giresun'un iç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas'la olan bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde ise kar yağışı nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.



Giresun kent merkezinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah yapılan ölçümlerde kar kalınlığının şehir merkezinde 15 santimetre, yüksek kesimlerdeki mahallelerde ise 40 ila 60 santimetre olduğu belirtildi.



Açıklamada, ekiplerin karla mücadele çalışmalarını hızla sürdürüldüğü aktarılarak şunlar kaydedildi:



"Giresun Belediyesi karla mücadele ekipleri Camili köyünden başlayıp Kayadibi, Samanlıkkıranı, Cumhuriyet, Seldeğirmeni, Kavaklar, Çaykara, Aydınlar, Küçükköy mahallelerinde gece saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarını sürdürdü. Kent genelinde kapalı yol bulunmamakta. Belediye karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu mahallelerde yol açma, buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyonla yıkama çalışmalarını sürdürürken, toplam 250 kişiden oluşan kürek ekibi cadde ve sokaklarda yaya kaldırımlarını temizliyor"



Açıklamada, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği, bu nedenle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istenildi.



Artvin



Artvin'de merkezde 5, Arhavi'de 22, Hopa'da 29, Şavşat'ta 35 ve Yusufeli'de 1 olmak üzere toplam 92 köyle ulaşım sağlanamıyor.



Söz konusu yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.



Bayburt



Bayburt İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde önceki gün başlayan ve bu sabah itibarıyla etkisini azaltan kar yağışının ardından, 25 köy yolunda ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.



Kar yağışı nedeniyle Doğu Anadolu ile Karadeniz güzergahındaki D-915 karayolu Kop Dağı Geçidi ile yine aynı güzergahtaki Bayburt-Gümüşhane arasında yer alan Vauk Dağı Geçidi'nde de ulaşımda buzlanmanın da ektisiyle zaman zaman aksamalar yaşanıyor.



Karayolları ekipleri, her iki güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Bayburt Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



Öte yandan, Bayburt Belediyesi ekipleri de kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yapıyor.



Gümüşhane



Gümüşhane İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 50, Kelkit'te 10, Köse'de 10, Kürtün'de 28, Şiran'da ise 26 olmak üzere toplam 124 köyle kardan dolayı ulaşım sağlanamıyor.



Karla mücadele çalışmalarına 17 ekip ve 26 iş makinesiyle devam ediliyor.



Rize



Rize'de etkili olan soğuk havanın ardından dün geceden itibaren başlayan kar yağışı dolayısıyla 263 köy yolu ulaşıma kapandı.



Alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla merkezde 45, Ardeşen'de 34, Çamlıhemşin'de 17, Çayeli'nde 32, Derepazarı'nda 11, Fındıklı'da 14, Güneysu'da 22, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 7, Kalkandere'de 14 ve Pazar'da 30 köyün yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 107 personel, 13 lastikli yükleyici, 25 greyder ve 1 kar küreme makinesiyle köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.