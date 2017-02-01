Doğu Karadeniz'de İhracat Yüzde 13,4 Oranında Azaldı

Doğu Karadeniz'de ihracatın yüzde 13,4 oranında azaldığı belirtildi.



TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün dış ticaret istatistikleri veri tabanından derlediği bilgilere göre, 2016 yılında Doğu Karadeniz'de ihracat yüzde 13,4 oranında azalarak 1 milyar 919 milyon dolara düşerken, ithalat ise yüzde 3,7 oranında artarak 248 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde Türkiye'de ihracat yüzde 0,9 ithalat ise yüzde 4,2 oranında azaldı.



2016 yılında Doğu Karadeniz'in Türkiye ihracatındaki payı bir önceki yıla göre yüzde 1,54'ten 1,35'e düşerken, ithalattaki payı ise yüzde 0,12 olarak değişmedi. 2016 yılında Doğu Karadeniz ihracatının yaklaşık yüzde 80'i 3 fasıl altında gerçekleşti. Toplam ihracatın yüzde 48,9'u yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler, yüzde 24,6'sı sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar, yüzde 5,4'ü metal cevherleri, cüruf ve kül olduğu belirtildi. Bu dönemde Doğu Karadeniz'den 140 ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. En fazla ihracat 309 milyon dolarla İtalya'ya gerçekleşirken bu ülkeyi 263 milyon dolarla Almanya, 162 milyon dolarla Gürcistan ve 157 milyon dolarla Fransa izledi.



2016 yılında Trabzon ihracatı 1 milyar 369 milyon dolar oldu



Doğu Karadeniz illerinin 2016 yılındaki dış ticaret performansları değerlendirildiğinde; ihracat Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon'da düşüş gösterdi. Bu dönemde Trabzon'da ihracat yüzde 11,4 oranında azalarak 1 miyar 369 milyon dolara, Ordu'da yüzde 26,1 oranında düşüş ile 163 milyon dolara, Rize'de yüzde 16,1 oranında azalış ile 163 milyon dolara, Giresun'da yüzde 12,2 oranında gerileyerek 168 milyon dolara ve Artvin'de yüzde 14,5 oranında düşerek 55 milyon dolara indi. Gümüşhane'de ise ihracat yüzde 3,9 oranında artış ile 0,03 milyon dolara yükseldi. Ayrıca 2016 yılı Türkiye genelinde Trabzon en fazla ihracat yapan 14. il oldu. - TRABZON