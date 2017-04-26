Doğu Karadeniz'de Hedef 2 Milyon Turist"

DUBAi (AA) - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, bölgenin 2016'da yarım milyon turisti ağırladığını ve 2023'te bu sayının 2 milyona ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.



Ortadoğu'nun en büyük turizm fuarı olan Dubai Arabian Travel Market (ATM) 2017'de AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Adıyaman, "2010'da Doğu Karadeniz bölgesinde 30 bin civarında olan turist sayısı 2016'da yarım milyonu aştı. Bu rakamın 2023 yılında 2 milyona ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.



Adıyaman, kurumsal ve profesyonel firmaların ziyaret ettiği fuardan beklentilerinin doğrudan satıştan ziyade network oluşturma, kurumsal iş birliğini geliştirme ve özellikle seyahat acenteleriyle iş birliği kurma olduğunu dile getirdi.



Bölgede yıllardır sadece fındık ve çay gibi belli ürünlere dayalı ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğünü kaydeden Adıyaman, 2010'da kurulan ajansın, bölgeyi kalkındıracağını düşündükleri için turizmi hedefleri arasına koyduğunu ifade etti.



Turizmde ulaşımın önemi



Ulaşımında zorluk yaşanan bir yerin turizm açısından gelişmesinin beklenemeyeceğinin altını çizen Adıyaman, "Bölgede daha önce sadece Trabzon'da havalimanı vardı. Bu da pazarı daraltıyordu. Ancak önceki yıl açılan Ordu-Giresun Havalimanı ve yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı ile turizm pazarının genişlemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Adıyaman, ajans olarak kurulduktan sonra turizm için gerekli olan altyapı ve yatırım projelerine ağırlık verdiklerini, bölgedeki özel sektör temsilcilerine bu bağlamda hibe desteği sağladıklarını kaydederek turizm için hedef bölge olarak Körfez ülkelerini seçtiklerini ve tanıtım projelerini bu bölgede yoğunlaştırdıklarını anlattı.



"Hedef pazarı çeşitlendirmek istiyoruz"



Güçlü koordinasyon ve kapsamlı çalışmalar sonucu 30 bin olan turist sayısını kısa sürede yarım milyona ulaştığını kaydeden Adıyaman şunları söyledi:



"Hedef pazarı çeşitlendirmek istiyoruz. Bölgemize gelen turistlerin yüzde 90 ila 95'i Suudi Arabistan'dan. Bu ilişkiyi daha da derinleştirmek istiyoruz. Ama bunun yanında yeni pazarlar da hedefliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar'ın yanı sıra Kuzey Afrika'da Tunus ve Cezayir, Asya'da ise Azarbeycan, İran, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde yeni pazarlar hedefliyoruz. Yani lokomotifimiz yine Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan olacak. 2017 yılından itibaren aldığımız temel karar bu. Bu kararın ilk uygulama noktası da Dubai Fuarı oldu. Hedef pazar çeşitlerini gerçekleştirmemiz ve yeni bağlantılar kurmamız açısından bu fuar bizim için önemli."



"Turizm'de 2'nci aşamaya başlayacağız"



Doğu Karadeniz bölgesi olarak turizm konusunda henüz yolun başında olduklarını belirten Adıyaman, yaşanan süreci "turizmdeki 1'inci aşama" olarak nitelendirdiklerini aktardı. Adıyaman sözlerini şöyle sürdürdü:



"2017 yılından itibaren turizmde 2'nci aşamaya başlayacağız. Düşük gelir gruplarından ziyade daha yüksek gelir grubuna hitap eden pazar çeşitliliği sağlamış, altyapısını tamamlamış, 2 -3 ay boyunca sadece gezip görmeye dayalı bir turizm değil, 12 aya yayılmış, bunun yanında aktivite çeşitliliğini sağlamış, kış turizmini, ekoturizmi, alternatif turizmi ön plana çıkaran bir Doğu Karadeniz hayal ediyoruz. Yani biz dünyaya yeni bir model sunmak istiyoruz. Doğu Karadeniz modeli, yeni bir model. İnşallah bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarla, özel sektörle, sivil toplum örgütleriyle beraber çalışacak ve bunu da başaracağız. Buna inanıyoruz."