Doğu Karadeniz'de 'Hayır' Oyu En Fazla Artvin'den Çıktı

Doğu Karadeniz'de 16 Nisan'daki referandum seçimlerinde 12 Eylül 2010 referandum a göre 'evet' oylarında azalma yaşandı.



Anayasa değişikliğine ilişkin referandum da Doğu Karadeniz'de Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde yoğun katılımlı bir seçim gerçekleşti. En son 12 Eylül 2010 tarihinde 26 maddelik bir değişikliği içeren paketin halk oylamasına sunulmasıyla gerçekleşen referandum 7 yıl sonra tekrar anayasa değişikliği için gerçekleşti. 2010 referandum una göre Doğu Karadeniz'de oy kullanma oranları 16 Nisan'daki referandum da artarken, 'hayır' oyu yine en fazla Artvin'de çıktı. 2010 yılında sandıklardan yüzde 49,98 'evet' oyunun çıktığı kentte yüzde 50,01 'hayır' oyu çıktı. 16 Nisan'daki referandum da 128 bin 132 seçmenin bulunduğu ve yüzde 84,97 oranında katılımın gerçekleştiği Artvin'de yüzde 46,95 'evet', yüzde 53,5 'hayır' oyu çıktı. 'Evet' oyu en fazla yüzde 72,7 ile Yusufeli ilçesinden çıkarken, 'hayır' oyu ise en fazla Hopa ilçesinde yüzde 65,4 oranıyla sandıklardan çıktı.



2010 referandum unda yüzde 63,36 'evet', yüzde 36,63 'hayır' oyunun çıktığı Giresun'da 16 Nisan'daki referandum da evet oylarında azalma yaşandı. Sandıklardan yüzde 61,69 'evet', yüzde 38,31 'hayır' oyunun çıktığı ve 327 bin 888 seçmenin bulunduğu Giresun'da yüzde 82,93 katılım sağlandı. Yüzde 87,6 oranıyla en fazla evet oyu Çamoluk ilçesinde çıkarken, en fazla 'hayır' oyu ise merkezde çıktı.



16 Nisan'daki referandum da katılım sayısının arttığı Trabzon'da sandıklardan yüzde 66,47 'evet', yüzde 33,53 'hayır' oyu çıktı. 2010 yılındaki referandum da yüzde 68,66 'evet', yüzde 31,33 'hayır' oyunun çıktığı Trabzon'da en fazla 'evet' oyu yüzde 90,7 ile Hayrat ilçesinden çıkarken, Beşikdüzü ise yüzde 58 ile en çok 'hayır' oyunun çıktığı ilçe oldu.



Doğu Karadeniz'de 2010 referandum unda sandıklardan 'evet' oyunun çıktığı en yüksek il olan Gümüşhane'de 16 Nisan'daki referandum da ise yüzde 75,16 'evet', yüzde 24,84 'hayır' oyu çıktı. 101 bin 312 seçmenin bulunduğu Gümüşhane'de yüzde 73,15 kalımın sağlanırken, en fazla 'evet' oyu yüzde 87,6 ile Köse ilçesinde çıkarken, 'hayır' oyu ise en fazla yüzde 32,4 ile merkezden çıktı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de ise, 245 bin 97 seçmen bulunurken yüzde 85,7 oranında katılım sağlandı. 2010 referandum unda sandıklardan yüzde 76,4 'evet', yüzde 23,95 'hayır' oyunun çıktığı Rize'de, 16 Nisan'daki referandum unda yüzde 75,55 'evet', yüzde 24,45' hayır oyu çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babaocağı Güneysu ilçesi yüzde 89,9 ile en fazla 'evet' oyunun çıktığı ilçe olurken, en fazla 'hayır' oyunun çıktığı ilçe ise yüzde 53,5 ile Fındıklı oldu. - TRABZON