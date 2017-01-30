Doğu Karadeniz'de Bin 474 Mahalle ve Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Rize illerindeki bin 474 mahalle ve köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.



Doğu Karadeniz'i dün sabah saatlerinden itibaren etkisi altına kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin illerinde kar nedeniyle bin 474 mahalle ve köy yoluna ulaşım kapanırken, belediye ekipleri tarafından kapanan yollar için temizleme çalışmaları sürüyor. Trabzon'da kapanan 400 mahalle yolu için 245 iş makinesiyle çalışmaların sürdürülen çalışmaların akşam saatlerine kadar bitirilmesi hedefleniyor. Kar protokolü eylem planı çerçevesinde ilçe belediyeleri ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kapanan mahallelerin akşam saatlerine kadar sürdürülecek çalışmalarla tekrar açılacağını söyledi.



Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü Gümüşhane'de 48 köy yolu ulaşıma kapanırken, 7 ekip ve 7 araçla çalışmalar sürüyor. Rize'de etkili olan kar yağışı 346 köy ve mahalle yolunu ulaşıma kapatırken, İl Özel İdaresi ekipleri gece saatlerinde başladıkları kar temizleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.



Giresun ve Artvin'i de etkisi altına alan yoğun kar yağışı Artvin'de 331 köy yolunu ulaşıma kaparken, Giresun'da 349 köy yolu ulaşıma kapalı. - TRABZON