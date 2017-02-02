Doğu Karadeniz'de 615 Mahalle ve Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Doğu Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası 615 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele çalışmaları da sürüyor.



Doğu Karadeniz'i geçtiğimiz günlerde etkisi altına kar yağışı sonrası yüksek kesimlerdeki mahalle ve köy yollarını ulaşıma kapandı. Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin illerinde kar nedeniyle 615 mahalle ve köy yoluna ulaşım kapanırken, belediye ekipleri tarafından kapanan yollar için temizleme çalışmaları sürüyor. Trabzon'da kapanan 50 mahalle yolunun akşam saatlerinde kadar sürdürülecek çalışmalarla birlikte açılması hedefleniyor. Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü Gümüşhane'de 42 köy yolu ulaşıma kapanırken, Rize'de ise 247 köy yolunu ulaşıma kapandı. Toplamda 348 köyü bulunan Rize'de 107 personel ve 58 makine ile çalışmalar sürüyor. 2 bin 806 kilometrelik 189 köyün ulaşıma kapalı olduğu Giresun'da, 59 ekiple temizleme çalışmaları devam ederken, Artvin'de de 87 köy yolu ulaşıma kapalı.



Öte yandan, bölgede önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması beklenirken, yüksek kar örtüsünün ani erimesi sonucu oluşması muhtemel, çığ düşmesi, taşkın-sel ve su basma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. - TRABZON