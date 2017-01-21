Doğu Karadeniz Balını En Çok Suudi Arabistan Tüketiyor

MELTEM YILMAZ - Doğu Karadeniz'den geçen yıl ihraç edilen bal miktarı, önceki yıla göre yüzde 454 artarak, 145 bin 465 kilograma yükseldi.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den geçen yıl 36 ülkeye bal ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.
Gürdoğan, Türkiye'den geçen yıl 1 milyon 322 bin 262 kilogramlık bal ihracatıyla ilk sırayı Almanya'nın aldığını vurgulayarak, bunu Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın takip ettiğini anlattı.
Doğu Karadeniz'den yapılan bal ihracatının arttığına işaret eden Gürdoğan, "Doğu Karadeniz'den ise 3 ülkeye yapılan 145 bin 645 kilogram bal ihracatı karşılığında, 656 bin 45 dolar gelir elde edildi. Bölgeden yapılan ihracat miktarda yüzde 454, değerde ise yüzde 360 artış yaşanmıştır. Bu ihracatta sevindirici bir rakamdır." dedi.
"İhraç edilen balın yüzde 80'inin Suudi Arabistan'a yapıldı"
Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den ihraç edilen balın yüzde 80'inin Suudi Arabistan'a yapıldığını da belirterek, Doğu Karadeniz'den Suudi Arabistan, Almanya ve Birleşik Arap Emirliklerine ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.
İhracatın artışından memnun olduklarını bildiren Gürdoğan, "En fazla ihracatın Suudi Arabistan'a yapılmış olmasında, Arap turistlerin son yıllarda Karadeniz bölgesine yoğun olarak gelmeleri ve ürünü tatmalarının büyük payı bulunmaktadır. 2017 ve devamında da bal ihracatının artacağını düşünüyoruz. Karadeniz Bölgesi gerçekten zengin bir bitki örtüsüne ve floraya sahip. Son yıllarda arıcılığın gelişmesi ve üretilen balın da marka bir ürün haline getirilmesi de bala ilgiyi artırmış ve ihracata da önemli katkı sağlamıştır. 2017 de ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.
Doğu Karadeniz'den 3 ülkeye yapılan bal ihracatı ise şöyle:
(Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane)
|Ülke
|2015
|2016
|Değişim
|Miktar(kg)
|Değer($)
|Miktar (kg)
|Değer($)
|Miktar
|Değer
|Suudi Arabistan
|23.000
|115.000
|118.020
|526.915
|413
|358
|Almanya
|0
|0
|24.664
|108.270
|100
|100
|Birleşik Arap Emirlikleri
|2.116
|14.278
|2.781
|20.859
|31
|46
|Tayvan
|1.140
|13.348
|0
|0
|-100
|-100
|Toplam
|26.257
|142.626
|145.465
|656.045
|454
|360