Doğu Garajı Tarih Oldu, Son Durak Kestel

Yenişehir-Bursa arasında yolcu taşıyan minibüslerin son durağı bundan sonra Kestel olacak.



S.S. 21 No'lu Yenişehir Yeşilkent Minibüs Kooperatifi Başkanı Üzeyir Şebin, Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Doğu Garajı'na giden Yenişehir minibüslerinin bu cumartesi gününden itibaren Kestel metro yanına yapılan Kestel Garajı'na kadar gideceğini söyledi. Alınan karar gereği Ankara istikametinde yolcu taşıyan diğer araçlarında bundan sonra Kestel'den hareket edeceğini belirten Başkan Üzeyir Şebin, "Kararın hayırlı olması dilemekten başka bir şey yapamıyoruz. Şuanda 8 lira olan yolcu taşıma ücretleri aynı fiyat tarifesi üzerinden devam edecek. Çünkü biz 4 yıldır zam yapmadık. Terminal araçlarımız devam edecek. Sadece Otosansit yanından yeni çevre yolu üzerinden terminale gideceğiz" dedi.



Yenişehirli vatandaşlar ise karara tepki gösterdi. - BURSA