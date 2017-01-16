Komedyen Doğu Demirkol, tek kişilik oyunuyla Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) sahne alacak.
Güldür Güldür Show sahnesindeki stand up performanslarıyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Doğu Demirkol, tek kişilik oyunuyla 21 Ocak Cumartesi günü saat 21.00'de BKM sahnesinde sevenlerinin karşısına çıkacak.
Demirkol, Güldür Güldür Show'daki performanslarının yanı sıra sosyal medyada paylaştığı videolarıyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı.
- İstanbul
Doğu Demirkol, Tek Kişilik Oyunuyla Bkm'de
Komedyen Doğu Demirkol, tek kişilik oyunuyla Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) sahne alacak.
Komedyen Doğu Demirkol, tek kişilik oyunuyla Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) sahne alacak.
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