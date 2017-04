Doğu Demirkol tek kişilik oyunuyla 21 Nisan Cuma gecesi Beşiktaş Kültür Merkezi'nde!...



Yakın zamanda Güldür Güldür Show'daki stand up performansıyla ülkenin mizah gündemine oturan Doğu Demirkol, tek kişilik gösterisiyle BKM sahnesinde yerini alıyor. Abiler Detected ve çeşitli fenomen videonun kahramanı komedyen, İstanbul ve farklı şehirlerdeki pek çok Açık Mikrofon ve komedi gecelerindeki performansıyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Stand up gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, 21 Nisan'da iddialı ve mütevazı duruşu arasındaki mizahi çizgide izleyicisinin karşısında olmaya hazırlanıyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No: 75



Başlangıç Saati : 21.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Doğu Demirkol - Tek Kişilik Gösteri



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır