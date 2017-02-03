Doğu Demirkol - Tek Kişilik Gösteri

Doğu Demirkol tek kişilik oyunuyla 3 Şubat'ta Beylikdüzü Torium Sahne'de!..



Yakın zamanda Güldür Güldür Show'daki stand up performansıyla ülkenin mizah gündemine oturan Doğu Demirkol, tek kişilik gösterisiyle sahnede yerini alıyor. Abiler Detected ve çeşitli fenomen videonun kahramanı komedyen, İstanbul ve farklı şehirlerdeki pek çok Açık Mikrofon ve komedi gecelerindeki performansıyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Stand up gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, 3 Şubat'ta iddialı ve mütevazı duruşu arasındaki mizahi çizgide Torium Sahne izleyicisinin karşısında olmaya hazırlanıyor.