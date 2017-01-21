Doğu Demirkol - Tek Kişilik Gösteri

Doğu Demirkol tek kişilik oyunuyla 21 Ocak Cumartesi gecesi Beşiktaş Kültür Merkezi'nde...



Yakın zamanda Güldür Güldür Show'daki stand up performansıyla ülkenin mizah gündemine oturan Doğu Demirkol, tek kişilik gösterisiyle BKM sahnesinde yerini alıyor. Abiler Detected ve çeşitli fenomen videonun kahramanı komedyen, İstanbul ve farklı şehirlerdeki pek çok Açık Mikrofon ve komedi gecelerindeki performansıyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Stand up gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, 21 Ocak'ta iddialı ve mütevazı duruşu arasındaki mizahi çizgide izleyicisinin karşısında olmaya hazırlanıyor.