Doğu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceyle Kars'ta ölçüldü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer az bulutlu, Erzurum ve Erzincan çevreleri akşam saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sisli ve puslu olacağı bekleniyor.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 28, Ardahan'da 27, Erzurum'da 22, Ağrı'da 11, Iğdır ve Erzincan'da 10 ve Tunceli'de 1 derece olarak ölçüldü.



Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Erzincan'da 2, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 4, Kars ve Iğdır'da 6, Ağrı'da 7, Ardahan'da 10 derece olması bekleniyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 55, Erzurum'da 23, Kars ve Ardahan'da 20, Iğdır'da 11, Tunceli'de 4 santimetre olarak belirlendi.



Yetkililer, bölgemiz genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.