Doğu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 26 dereceyle Kars'ta ölçüldü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın bölge genelinde az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu geçmesi, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sisli ve puslu olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 26, Ardahan'da 23, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Iğdır'da 11, Erzincan'da 10 ve Tunceli'de 3 derece olarak ölçüldü.



Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Erzincan'da 2, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Iğdır'da 5, Ardahan'da 7, Ağrı'da 8 ve Kars'ta da 9 derece olması bekleniyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 55, Erzurum ve Ardahan'da 23, Kars'ta 21, Iğdır'da 11, Tunceli'de 9, Erzincan'da 1 santimetre olarak belirlendi.



Yetkililer, vatandaşların kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.