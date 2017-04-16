Doğu'da Referandum Başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi öngören anayasa değişikliği için halk oylamasında Doğu illerinde oy verme işlemi saat 07: 00'de başladı.



Doğu'da oy verme işlemi saat 07.00'de başlayan 32 ilden Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Muş, Ardahan ve Iğdır'da da seçmenler andık başına gitmeye başladı. İlk anlarda işlerine gidecek olanlar sandık başına geldi.



Bu illerde oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.



- Erzurum