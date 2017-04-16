Doğu'da Oy Kullanma İşlemi Başladı

Doğu Anadolu'daki 7 ilde seçmen, anayasa değişikliği halk oylaması için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.



Oylama için Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da oy kullanmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına gitmeye başladı.



Oy kullanacakları yerlerde vatandaşlar polisler tarafından üst aramaları yapılarak salonlara alındı. Burada nüfus cüzdanlarını ve seçmen kağıtlarını ibraz eden vatandaşlar, pusulalarını alıp oylarını kullandı. - ERZURUM