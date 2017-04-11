Doğu'da kış çilesi, Bodrum'da yaz neşesi



MUĞLA - Türkiye'nin Doğu bölgesinde kar çilesi yaşanırken, Muğla'nın Bodrum ilçesinde İse vatandaşlar ve yabancı turistler yazın keyfini doyasıya çıkarıyor.

Türkiye'nin Doğu kesimindeki illerde kara kış yeniden gelirken Bodrum'da yazın keyfini doyasıya çıkardı. Muş'da kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaşırken Bodrum'a gelen yerli yabancı turistler ise denizin, havuzun ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkarıyor. Bodrum'daki otellerde havuza giren turistler sıcak havayı ve yazın keyfini çıkarmaya başladı. Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez ve Gümbet sahilleri vatandaşlarla dolup taşarken tatil için Bodrum'a gelen turistler ise havuza girerek serinledi.

Doğu'da kış Egede yaz

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş ve Bitlis için Meteoroloji kar uyarısında bulunurken Bodrum için ise sıcak havanın artacağı öğrenildi. Muş ve Ardahan'da hava sıcaklıkları eksilere kadar düşerken Bodrum'da hava sıcaklığı 25 dereceye kadar ulaştı. Muş'da kar yağışından dolayı yolar kapandı. Türkiye'nin Ege sahillerinde yaz yaşanırken Doğu bölgelerine kış yeniden gelmesi Türkiye'de 4 mevsim yaşandığını gözler önüne serdi.

Muğla'da hemşirelik okuyan Zübeyde Bozkurt, ailem Hakkari'de kışı yaşadığını ifade ederek; "Bodrum'da hava çok güzel yaz geldi. Ama ben Hakkariliyim ailemle konuştum o taraflarda kış yaşanıyormuş. Bizim o taraflarda halen sobalar yanıyor, kış devam ediyor" dedi.