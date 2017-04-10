Doğu'da 'Kar Kaplanları' Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış sezonunda kar ve tipi dolayısıyla kapanan, kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu yollar, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu birer birer yeniden ulaşıma açılıyor.



'Kar kaplanları' diye anılan karla mücadele ekipleri Nisan ayının 10'unda Palandöken Dağı'nın arka tarafında bulunan 2 bin 885 rakımlı Erzurum-Tekman karayolu Palandöken geçidinde yol açma çalışmalarına koyuldu. 7/24 karla mücadele eden ekipler, yaklaşık 2,5 metreyi bulan kar yığınlarını rotatif makinesiyle savurarak yolun yeniden ulaşıma açılması için çaba sarf ediyor. Yaklaşık 10-15 gün daha sürecek çalışmalarla Erzurum'daki kapalı yolların tamamının açılabileceğini tahmin ettiklerini belirten Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, "Bugün Nisan'ın 10'u. Bizim karla mücadele çalışmamız 7/24 devam ediyor. Doğu'da kış şartları ağır" dedi.



Öte yandan, Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçesini birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, yoğun kar yağışının etkili olması üzerine 2016 yılının son günlerinde ulaşıma kapanmıştı. Hava sıcaklığındaki artışla karların erimesinin ardından Karayolları ekiplerinin 10 gün süren çalışması ile önceki hafta ulaşıma açılabilen yol, hafta sonu bölgede etkili olan yağış nedeniyle tekrar ulaşıma kapandı. - ERZURUM