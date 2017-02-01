Doğu'da Kar Çilesi (2)

YOLLAR AÇILDI, OTOGARDA BEKLEYEN OTOBÜSLER HAREKET ETTİ



Muş'ta 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirlerarası ulaşım durma noktasına geldi. Kenti Bingöl, Ağrı ve Bitlis'e bağlayan karayollarının kapanmasıyla Muş Otogarı'ında saat 15.00'ten beri bekleyen 400 yolcu, saat 21.00 sıralarında yolların açıldığı bilgisinin ardından hareket 11 otobüsle yola çıktı. Otobüslere, AFAD ekipleri de eşlik etti.



