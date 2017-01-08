Doğu'da Besicilerin Kış Çilesi

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Doğu Anadolu'daki bazı besiciler, yaz boyunca topladıkları otları zorlu kış şartlarında kullandıkları kızaklarla hayvanlarına ulaştırıyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ile devamında etkili olan olumsuz hava koşulları, başta besiciler olmak üzere bölgede hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yaz aylarında biçerek bir araya topladıkları ot ve samanları zorlu kış döneminde hayvanlarına vermek isteyen besiciler, zaman zaman bir metreyi aşan karda tahta kızaklarla ot taşıyor.



Muş'un Korkut ilçesine bağlı köylerde yaşayan besiciler, bölgedeki diğer besiciler gibi eşek ve atları kullanarak ya da kendilerinin çektiği kızaklarla hayvanlara zorlu şartlar altında yem veriyor.



Merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Kaşdibi köyünde besicilik yapan Cevdet Taşdemir, yaz aylarında ovada biriktirdikleri ot ve samanları, kızak kullanarak hayvanlara ulaştırdığını söyledi.



20 hane, 300 nüfuslu köyde geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu anlatan Taşdemir, "Biz köylüler köyün yaklaşık 2 kilometre aşağısında bulunan alanda yazın biçtiğimiz ot ve samanları biriktiriyoruz. Bunları kış aylarında hayvanlara yedirmek için kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu zamanda kızaklarla günde iki defa taşıyoruz. Yaz aylarında hiçbir araçla ulaşım imkanı yok. Bu nedeniyle otları taşımak için kış aylarını beklemek gerekiyor. Buradan hayvanlara yedirmek için 2 kilometre boyunca zor şartlarda kızaklarla taşıyoruz." diye konuştu.



Ot yığınlarını kızakla taşıyan 55 yaşındaki Necat Taşdemir ise "Zor şartlarda yaşamaya çalışıyoruz. Geçim kaynağımız olan hayvanlarımızı beslemek için yazın kendi arazımızda biçtiğimiz otu ancak kışın kar yağışının ardından kızaklarla indirebiliyoruz." dedi.