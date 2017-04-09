Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Sona Erdi

7. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı (DATAF), sona erdi.



Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, 63'ü farklı illerden 119 firma katıldı.



Fuarı organize eden Ajans Asya Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarla ilgili koydukları hedeflere ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Ziyaretçi hedefimizi 50 bin olarak belirlemiştik, çok şükür bu hedefi aştık. Açılışta da söylemiştim. Son 10-15 yıldır Van'da özellikle ekonomi alanında istikrarı devam eden en güzel şey fuarlardır. Biz deprem de ve sonrasında bile fuarlara hiç ara vermedik çünkü biz bu potansiyelin olduğunu biliyorduk. İlk fuarımızı 21 firma ve 700 ziyaretçiyle kapatmıştık. Bugün bu fuarda 119 firma yer aldı."



Hedeflerinin fuarları uluslararası şekilde fuar yapmak olduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti:



"Türkiye'de şu an ilk beşin içindeyiz. Amacımız ilk üçe girmek. Türkiye'nin ölçeğine göre en verimli fuarı diyebiliriz. Fuar denince Van'ın pozisyonu artık çok farklı. İnsanların, güvendiği bildiği bir nokta haline geldi. Bu da Van'ın tanıtımına çok büyük bir ivme kazandırıyor. Biz fuar açılışında 100 milyon civarlarında ekonomiye katkı sunacak demiştik ve o hedefin o hedefin önümüzdeki yıllarda artık daha büyümesi gerektiğini inanıyoruz."