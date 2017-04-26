Doğu Anadolu'nun Kalkınmasına 4 Yeni Projeyle Destek

MESUT VAROL - Van'da, Kapıköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonu için yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilmesi planlanan Lojistik Üs, Modern Gümrük Laboratuvarı, Depolama Merkezi ve Kapıköy Ticaret Merkezi projeleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.



Van'da, bölge illerinin ekonomik potansiyellerinin ve ticaretlerinin artırılması için yeni projeler üretildi. Kapıköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonu kapsamında gerçekleştirilmek üzere, Lojistik Üs, Modern Gümrük Laboratuvarı, Depolama Merkezi ve Kapıköy Ticaret Merkezi projeleri için çalışmalara başlandı.



Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projelerin bölge ve ülke için ciddi kazanımları beraberinde getireceğini söyledi.



Projelerin gerçekleştirilmesi için Bakanlık olarak ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirten Çiftci, yeni projelerle Kapıköy Sınır Kapısı'nın hak ettiği statüye ulaşacağını ifade etti.



"Tüm tahliller artık Van'da yapılacak"



Türkiye'deki yedinci Uluslararası Modern Gümrük Laboratuvarını Van'a yapacaklarını anlatan Çiftci, bu projenin bölge için çok önemli olduğuna işaret etti. Çiftci, şöyle konuştu:



"Sınır kapılarından çıkan tüm ürünlerin tahlilleri İstanbul, Ankara ve Konya gibi batı illerine gidiyor. Bir ürünün tahlili için bazen bir ay gerekiyor. Alınan sonuçlar yanlış çıkabiliyor. Bu konuda sıkıntılar yaşanıyor. Yeni çalışmayla ithalat ve ihracata dönük tüm tahliller artık Van'da yapılacak. Bu konuda Van bir merkez olacak. Hem ticaretin hızlanması hem de kolaylaşması sağlanacak. Bu da hem bölgenin hem de ülkenin ticaretine ciddi bir katma değer katacak."



"Van çok önemli bir merkez olacak"



Depolama merkezinin kurulmasına yönelik çalışmaları da hızlandırdıklarını dile getiren Çiftci, "Yeni depolama merkezinin kurulmasını da yatırım programımıza dahil ettik. Devamında Ticaret Merkezi ve Lojistik Üs projelerimiz var. Bunlar birbirleriyle ilişkili. Tamamlandığında Van çok önemli bir merkez olacak. Bu projelerle Kapıköy Sınır Kapısı, Doğu, Uzak Doğu ve Türk cumhuriyetlerine açılacak." dedi.



"Yatırımlar terörün belini kıracak"



Çiftci, devletin bir taraftan güvenlik konusunda çok ciddi bir çalışma yürüttüğüne bir taraftan da kamu yatırımlarına ağırlık verdiğine dikkati çekti.



Yatırım atağıyla bölgede ciddi istihdam sağlanacağını vurgulayan Çiftci, bu yatırımların bölgede teröre vurulmuş en büyük darbe olacağını belirtti.



Aş, iş ve üretim söz konusu olduğunda insanların artık kendi işleriyle uğraşacağını söyleyen Çiftci, şunları kaydetti:



"Çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakacak. Artık birileri çocukları kandırıp götüremeyecek. Bu da hem ülke hem de bölge halkı için çok iyi bir kazanım olacak. Bölgenin huzuruna, barışa ve geleceğe dair çok önemli katkılar sağlayacak. Bu yatırımlarla en iyi pazar alanlarından olan İran'dan çok iyi pay alacağız. Bu da hem ülkenin hem de bölgenin kalkınmasını sağlayacak. Dolayısıyla bu yatırımlarla terörün beli kırılacak."



Söz konusu 4 projeye ilişkin ihale süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.