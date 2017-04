Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Butaku Açıklaması

Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Bingöl Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Butaku, "İmam görünümlü bir terörist kalkıp da 15 Temmuz'da bizi Amerika'ya, İngiltere'ye, oraya buraya satmaya kalktı. Biz Türkiye olarak milli birlik ve beraberlikle bu oyunu bozduk." dedi.



Butaku, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Bingöllü ve Zaza olduğunu ifade ederek, "Ben her zaman, her ortamda 'Biz Zazalar, Lazların deniz görmemiş haliyiz' derim." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar olduğuna dikkati çeken Abdullah Butaku, şöyle devam etti:



"Hepimizin önce bunu görmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu bölgede ayakta kalan ve Müslümanların ayakta kalan tek kalesidir. Eğer bu kalede bir tek taş düşerse, inanın tüm Müslümanların umudu söner. Şu an aba altından bize sopa gösterenlere bakın. Avrupa Birliği'ne bir bakın. Bakın bizi ne kadar seviyorlar. 52 yıl bizi kapılarında beklettiler. Bugün kalkmışlar bizim burada referandum umuza müdahale ediyorlar. Biz bunların hiçbir zaman oyununa gelmeyeceğiz. Bunlar yıllardır bizi bölmek istediler, parçalamak istediler, kardeşliğimizi bozmak istediler ama biz bunlara müsaade etmedik."



Butaku, inananların kardeş olduklarını dile getirerek, "Biz kardeşiz ve kimse de bizim bu kardeşliğimizi bozamaz. Doğusuyla batısıyla Karadeniziyle güneyiyle birlik olacağız ve bunların tüm oyunlarını bozacağız. Hiçbir zaman bunlara prim vermeyeceğiz. İmam görünümlü bir terörist kalkıp da 15 Temmuz'da bizi Amerika'ya, İngiltere'ye, oraya buraya satmaya kalktı. Biz Türkiye olarak milli birlik ve beraberlikle bu oyunu bozduk. Bundan sonra bunların oyunu biter mi? Hayır, Osmanlı'dan başladılar ve bugüne kadar geldiler." diye konuştu.



FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütlerinin kuruluş yılının 1970 olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Hepiniz bir hafızalarınızı tazeleyin. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Bütün dünya bize ambargo uyguladığı halde biz onlara müdahale ettik. Baktılar ki ne kadar ambargo uygulasalar da bizim Lazlarımız Karadeniz'de mermi de yapar, tabanca da yapar, güçleri bize yetmez. Bizim içimizden bunları çıkarttılar. 40 yıldır bizim bütün milli gelirlerimize engel oldular. Biz silah yapamadık. Hiç bir şey yapamadık, çünkü kendi meselelerimizle uğraştık ama bundan sonra güçlü bir ülke, ayakta duran bir ülke olacağız. Türkiye 2000'li yılların başına kadar emekliyordu. Bugün gelin doğudan da görürsünüz, batıdan da Karadeniz'den de görürsünüz. Türkiye ayağa kalkmış. Bizim için tek bir şey var, ülkemiz. İlk önce ülkemize sahip çıkalım. Eğer bu ülke olmazsa ne muhtar olur, ne biz oluruz ne de bizden sonra torunlarımız olur."



"Muhtar, halk ve devlet arasındaki köprüdür"



Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk ise doğu, batı, kuzey ve güney olmak üzere Türkiye'nin çimentosu Trabzon'da bir araya geldiklerini belirterek, "187 yıldır var olan muhtarlık müessesesi ilelebet devam edecektir. Çünkü muhtarlık Türkiye'nin bir kültürüdür. Muhtar demokrasinin temel taşı ve özel tabanıdır. Muhtar, halk ve devlet arasındaki köprüdür." şeklinde konuştu.



Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yılını kutladı.



Muhtarlığın önemine işaret eden Gülcü, "Muhtarlık olmazsa olmazdır. Mahalle sakinimiz ve köy halkımız en ufak bir işi düştüğünde muhtarın kapısını çalıyor. Muhtar da mahalle ve köy sakini için elinden gelen mücadeleyi vermekte. Muhtarlarımız bugün itibarıyla iyi konumdadır." dedi.



Gümüşhane Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Demir de muhtarlara değer veren ve kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



Muş Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme ise birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.



Toplantıya, Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Muhtarlar Federasyonları temsilcileri ile Trabzon ve ilçelerinde görev yapan bazı muhtarlar da katıldı.