Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle Kars ve Ağrı'da kaydedildi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olması, rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Kars'ta 17, Erzurum ve Ardahan'da 13, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Kars ve Ardahan'da 5, Iğdır'da 6 ve Ağrı'da 8 derece olması bekleniyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 46, Erzurum'da 28, Kars'ta 17, Ardahan'da 15, ve Iğdır'da 8 santimetre oldu.