Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Kars'ta kaydedildi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus bekleniyor.



Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 24, Ağrı'da 18, Iğdır ve Ardahan'da 14, Erzurum'da 11, Erzincan'da 7 ve Tunceli'de sıfır derece olarak ölçüldü.



Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Tunceli'de 5, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan'da 1, Iğdır'da 2, Ağrı'da 3 ve Kars'ta 5 derece olması bekleniyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 52, Erzurum'da 29, Kars'ta 20, Ardahan'da 16, Iğdır'da 9, Tunceli'de 7 ve Erzincan'da 3 santimetreye ulaştı.



Yetkililer, bölgede oluşabilecek buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.