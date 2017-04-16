Doğu Anadolu'da Sıcak Hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır ve Erzincan'da 18 derece olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülen bölgede Erzincan ve Ardahan hariç akşamın ilk saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Iğdır'da 10, Ağrı ve Tunceli'de 4 sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars'ta 2 ve Ardahan'da 3 derece ölçüldü.



Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır ve Erzincan'da 18, Ağrı'da 12, Tunceli'de 20, Erzurum ve Kars'ta 13, Ardahan'da 14 derece olması bekleniyor.