Doğu Anadolu'da Kuvvetli Rüzgar

Erzurum ve Ardahan'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.



Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Erzurum'da da bazı binaların çatıları uçtu, bazı aydınlatma direkleri ile ağaçlar da devrildi.



Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların meydana gelebilecek çatı uçmasına, ağaç ve direk devrilmesine, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmasını istedi.