Doğu Anadolu'da Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Erzurum Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da hızı saatte 70 ile 100 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.



Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, 21 Nisan günü saat 16.00 ile 23 Nisan saat 00.00 tarihleri arasında fırtına ve kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, kara ve hava ulaşımında da aksaklıklar yaşanabileceği bildirildi.



Uyarının ardından Erzurum Valiliği, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi de kaymakamlıklara, kamu- özel kurum ve kuruluşlara mesaj gönderdi. Valilik, meydana gelen olumsuzlukların il güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezine bildirilmesini, il güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezince yapılacak ekip, araç, personel görevlendirmelerinin ivedilikle yerine getirilmesi gerektiğini bildirdi.



- Erzurum