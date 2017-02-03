Doğu Anadolu'da Kış

- Otobüs durağında bekleyen vatandaştan detay görüntü

Araçlardan detay görüntü

İş makinelerinin yolları temizlemesi

Vatandaşlardan detay görüntü

Kardan tünel oluşması

Yeni doğan kuzulardan detay görüntü

Çocukların kuzularla oynaması

Besici Nihat Tarhan ile röportaj



Bitlis'te ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, 140 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan 140 köy yolunun açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.



Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise kent merkezinde kar kalınlığının 185 santimetre ulaştığını belirterek, vatandaşları don ve buzlanma ile çığ tehlikelerine karşı uyardı.



Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapılıyor. Esnaf ile vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları kürekle temizliyor.



Besicilerin zorlu mesaisi



Bitlis'teki besiciler ise yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşıyor. Bazı çocuklar ise yeni doğan kuzularla oynayarak zamanlarını geçiriyor.



Yalnızçamlar köyünde ikamet eden ve 30 yıldır besicilik yapan Nihat Tarhan, tek geçiminin hayvancılık olduğunu belirterek, "Bu yıl hava çok soğuk ve çok kar yağdı. Kışın hayvanları beslemek çok zor. Hayvanlarımıza saman ve arpa veriyoruz. Koyunlarımız 2 ay önce doğdu." dedi.