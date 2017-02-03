Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.



Van'da kar ve tipi nedeniyle 94 mahalle ve 119 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Bitlis ve ilçelerinde kar ve tipi yüzünden 140 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan kardan dolayı ulaşıma kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.





Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise vatandaşları don ve buzlanma ile çığ tehlikelerine karşı uyardı.





Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapılıyor. Esnaf ile vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları kürekle temizliyor.



Besicilerin zorlu mesaisi



Bitlis'te besiciler yoğun kar yağışı nedeniyle güçlük çekiyor.



Yalnızçamlar köyünde 30 yıldır besicilik yapan Nihat Tarhan, tek geçiminin hayvancılık olduğunu belirterek, "Bu yıl hava çok soğuk ve çok kar yağdı. Kışın hayvanları beslemek çok zor. Hayvanlarımıza saman ve arpa veriyoruz." dedi.



Bazı çocuklar ise yeni doğan kuzularla oynayarak zaman geçirdi.



Muş ve Hakkari



Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 200 köy yolunun kapandığını bildirdi.



Kapanan yolları açmak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Yentür, "En kısa sürede yolları ulaşıma açacağız. Ancak vatandaşımızın biraz sabırlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.



Hakkari'de de yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 9 köy ve 46 mezra yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.