Doğu Anadolu'da Kış

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle bin 530 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.



Van'da kar ve tipi nedeniyle 630 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, farklı noktalarda tipi nedeniyle mahsur kalan 209 aracın kurtarıldığı belirtildi.



Açıklamada, karla mücadele ekiplerinin yolu kapanan 17 yerleşim birimindeki hastanın sağlık kurumlarına ulaştırılması için seferber olduğu kaydedildi.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Bulanık-Malazgirt, Malazgirt-Patnos, Ahlat-Tatvan, Varto-Hınıs, Varto-Karlova, Bulanık-Varto, Nurettin-Aktuzla, Muş-Bulanık, Muş-Ovakışla, Ahlat-Karahasan, Yüksekova-Dağlıca, Şemdinli-Alan, Van-Ağrı Devlet Yolu, Muş-Tatvan, Bitlis-Revha, Bitlis-Baykan, Ahlat-Ovakışla, Adilcevaz-Adaksu, Malazgirt-Nurettin ve Malazgirt-Aktuzla yollarının kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.



Bitlis



Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 350 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı bildirildi.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, il genelinde ulaşıma kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.





Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise kent merkezinde kar kalınlığının 185 santimetre ulaştığını belirterek, bugün akşam saatlerine kadar kar yağışı beklendiğini bildirdi.





Bugünden itibaren kentte hava sıcaklığında 2-4 derece artış yaşanacağının tahmil edildiğini dile getiren Saraç, vatandaşları don ve buzlanma ile çığ tehlikelerine karşı uyardı.



Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapılıyor.



Hakkari ve Muş



Hakkari'de de yoğun kar ve tipi nedeniyle 65 köy ve 155 mezra yolu ulaşıma kapandı.



Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma açılırken, İl Özel İradesi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Yüksekova'da da belediye ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan cadde ve sokakları temizleme çalışması yürütüyor.



Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, yaptığı açıklamada, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini vurguladı.



Vatandaşların rahat edebilmesi için ekiplerin çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğünü ifade eden Özcan, şunları kaydetti:



"Yoğun yaşam ve ticaret alanlarındaki kar temizleme çalışmalarımızdan sonra mahallelerde yolları genişleterek ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütüyoruz. Bugün de karla mücadele ekiplerimiz Cengiz Topel Caddesi'ne bağlı ara sokaklarda kar temizliğine devam ediyor. Çalışmalarımız esnasında bizlere desteğini esirgemeyen esnafımıza teşekkür ediyoruz."



Muş'ta da 330 köy yolunun ulaşıma kapandığı, karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.