Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesinde bazı yollarda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.



Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Akşar-Gaziler-Karaurgan karayolunun 0 ile 12 kilometreleri arası, Gaziler-Sarıkamış-Karaurgan yol ayrımının 34 ile 49 kilometreleri arası, Erzurum-Tekman karayolu yol ayrımının 9 ile 35 kilometreleri arası, İkizdere-İspir Karayolunun 0 ile 5 kilometreleri arasının Çobandede-Karayazı karayolu ile Hınıs-Hacıömer yol ayrımının 0 ile 70 kilometreleri arası kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.



Erzurum-Bingöl karayolu il sınırının 17 ile 81 kilometreleri arasının, Söylemez-Hınıs yol ayrımının 0 ile 59 kilometreleri arası ile Hınıs-Varto karayolunun 0 ile 7 kilometreleri arasında da olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşım gerçekleştirilemiyor.