Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.



Kars'ta kar yağışıyla birlikte oluşan tipi, sürücülere zor anlar yaşatırken bazı yolların kapanmasına neden oldu. Sürücülerin yollarda sıkıntı yaşamaması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yapıyor.



Buzlanma ve kar nedeniyle yollarda kalan araçları kurtaran ekipler, gece gündüz çalışmalarını sürdürerek yolların ulaşıma kapanmaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.



Kar kalınlığı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kalınlığı 105, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 2. etap pistlerde 150 santimetre olarak ölçüldü.



Yoğun kar yağışı nedeniyle de arabalar kara gömüldü, bina çatılarında 4 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Aşırı kar yağışı nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinde ev ve iş yerlerinin önünde ve arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.



Yoldan kayan araçları belediyeye ait greyderle çekerek kurtarıldı.



Bu arada Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise olumsuz hava şartlarına rağmen yerli ve yabancı turistler kayağın keyfini yaşadı.