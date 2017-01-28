Doğu Anadolu'da Kış

Tunceli'de üç gündür aralıksız yağan kar, etkisini yitirdi.



Kar kalınlığının kent merkezinde 40 santimetreye ulaştığı Tunceli'de, kar yağışının etkisini yitirmesiyle hayat normale dönmeye başladı. Tunceli Belediyesi, Tunceli İl Özel İdaresi ve karayolları şube müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yarıl yıl tatilini fırsat bilen çocuklar, mahallelerindeki temizlenmeyen caddeleri kayak pisti haline getirdi.



Cumhuriyet Mahallesi'ndeki trafiğe kapalı olan bir caddede elindeki poşetle karın keyfini çıkaran Rozem Bayoğlu (10), "Arkadaşlarımızla burada kayıyoruz. Çok eğleniyoruz ama tabi ders çalışmayı da unutmuyoruz. Kar tatili çok eğlenceli." diye konuştu.