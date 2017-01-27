Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 2 bin 229 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Bölge genelinde etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kar yağışı dolayısıyla Erzurum'da bin 208 mahallenin yanı sıra Ağrı'da 395, Tunceli'de 238, Erzincan'da 199, Kars'ta 110, Iğdır'da 57 ve Ardahan'da 22 köyün yolu ulaşıma kapandı.



Karayolları, il özel idaresi ve belediyelerin karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Tunceli



Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiğini söyledi.



Kar yağışının merkez ve tüm ilçelerde etkili olmaya devam ettiğini ifade eden Yıldırım, şunları dile getirdi:



"İlimiz genelinde bugün itibarıyla 238 köy yolumuzda 8 karla mücadele ekibimiz 100'ün üzerinde personelle karla mücadele çalışmasını aralıksız yürütüyor. Olumsuz hava koşulları çalışmalarımızı güçleştirse de ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışının durmasının ardından tüm köy yollarımızı kısa sürede ulaşıma açmayı planlıyoruz."



-Ardahan



Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sabaha kadar etkili oldu.



Kar yağışının ardından il genelinde 22 köy ile ulaşım sağlanamıyor.



Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği belirtilerek, ekiplerce, Ardahan-Posof, Ardahan-Artvin ile Ardahan-Göle yollarında, yoldan çıkan 19 aracın kurtarıldığı ve özellikle büyük araçların zincirsiz yola çıkmalarına izin verilmediği bildirildi.