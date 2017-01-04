Doğu Anadolu'da Kış

Muş Ovası'na çöken sisin, karla birleşmesiyle güzel görüntüler çıktı.



Kış mevsiminin oldukça sert geçtiği Muş'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.



Muş Ovası'na çöken sis, karla birleşince güzel görüntüler oluştu. Sabah erken saatlerde yüksek kesimlerde dağların çevresi sisle kaplandı.



Bu arada kent merkezinde çatılarda bir metreyi aşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor.



Vatandaşlar sarkıtları küreklerle kırarak pencerelerinin önünü temizlemeye çalıştı.