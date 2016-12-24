GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
AĞRI;
Kar yağışından detay görüntüler
Buz tutmuş yolda ilerleyen araçlar
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar
Karla kaplı araçlar
YÜKSEKOVA;
Kar yağışı altında yolda seyreden araçlar
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar AĞRI /YÜKSEKOVA - Ağrı ve Yüksekova'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Doğu Anadolu'da Kar Yağışı - Ağrı/
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : AĞRI; Kar yağışından detay görüntüler Buz tutmuş yolda ilerleyen araçlar Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Karla kaplı araçlarYÜKSEKOVA;
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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