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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı - Ağrı/

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı - Ağrı/

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : AĞRI; Kar yağışından detay görüntüler Buz tutmuş yolda ilerleyen araçlar Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Karla kaplı araçlarYÜKSEKOVA;

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı - Ağrı/

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

AĞRI;
Kar yağışından detay görüntüler
Buz tutmuş yolda ilerleyen araçlar
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar
Karla kaplı araçlar

YÜKSEKOVA;
Kar yağışı altında yolda seyreden araçlar
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar AĞRI /YÜKSEKOVA - Ağrı ve Yüksekova'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

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