Doğu Anadolu'da Kar Yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, gece saatlerine kadar sürecek.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak. Kar yağışının Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde akşama kadar; Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın kuzeyden hafif, ara sıra orta ve Erzurum, Erzincan genelinde öğle saatlerine kadar kuvvetli eseceği bölgede, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 13, Erzurum'da 12, Ağrı ve Erzincan'da 9, Iğdır'da 4 derece kaydedildi.



Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan, Erzincan ve Ağrı'da 3, Kars'ta 5 ve Erzurum'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.



Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 102, Erzurum'da 48, Kars'ta 33, Ardahan'da 22, Iğdır'da 14 ve Erzincan'da 7 santimetre ölçüldü.



Bölge genelinde aralıklı kar yağışı görüleceği, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarla görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama olabileceği belirtildi.



Kar örtüsü üzerine yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.