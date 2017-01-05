GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Kent merkezinden kar ve buz manzaraları
-Belediye ekiplerinin kar taşıma görüntüleri
-Buz tutmuş arabadan detay görüntüler
KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceyle Kars'ta ölçüldü.
Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Kent merkezinden kar ve buz manzaraları -Belediye ekiplerinin kar taşıma görüntüleri -Buz tutmuş arabadan detay görüntüler KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceyle Kars'ta ölçüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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