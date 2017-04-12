Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Çok Kuvvetli Yağış Uyarısı

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yarın çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.



Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıya göre, yapılan son değerlendirmelerde, 13 Nisan 2017 Perşembe günü, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve zamanla gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde kar erimeleri de görüleceği tahmin ediliyor.



Yetkililer, kuvvetli yağış ve yer yer kar erimelerinin oluşturabileceği, sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. - MERSİN