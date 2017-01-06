Doğu Akdeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın bazı bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışların beklendiği bildirildi.



Pazar günü akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi beklenen kuvvetli yağışın, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarıldı.



Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, ani sel, don olayı, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.