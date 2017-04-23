Doğu Akdeniz'de fırtına

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk töreni fırtına sebebiyle güçlükle tamamlandı



MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde hızı saatte 90-100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk töreni güçlükle gerçekleştirildi.

Meteorolojinin Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı vermesiyle Mersin Valiliği çelenk töreni dışandaki 23 Nisan etkinliklerini il genelinde erteledi. Sahil ilçesi Erdemli'de de sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınanın yer yer saatteki hızı 100 kilometreyi buldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sahil bandındaki Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk töreni ise güçlükle tamamlandı. Tören alanına getirilen çelenk rüzgardan düşmemesi için tören sonuna kadar bir görevli tarafından tutuldu. Törenin organizasyonunu yapan kürsü etrafındaki öğretmenler ise fırtına dolayısıyla neredeyse güçlükle ayakta durdu.

Deniz seviyesinin fırtınanın etkisiyle yükselmeye devam ettiği ilçede inşaat çevresine çekilen bazı koruma blokların da rüzgardan devrildiği görüldü.