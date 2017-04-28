Doğu Afrika'ya Su Kuyusu Seferberliği

Sadakataşı Derneği, kuraklık sebebiyle Somali ve Kenya'daki su ihtiyacını kuyular açarak gidermeye çalışıyor.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, Doğu Afrika'da iki ay önce baş gösteren kuraklık sebebiyle Kenya ve Somali başta olmak üzere Güney Sudan ve Yemen'de başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde bölgeye insani yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor.



Bu ülkelerde gıda, hijyen ve sağlık malzemelerinin yanında en önemli ihtiyaç su olarak göze çarpıyor.



Sadakataşı Derneği, Somali ve Kenya'ya gönderdiği ekiplerin hazırladığı rapor doğrultusunda kuraklık sebebiyle ortaya çıkan su sorununu gidermek amacıyla bölgede su kuyusu çalışmalarını hızlandırdı.



Bu çerçevede son 2 ay içerisinde bir kısmı faaliyete geçen Somali'de 19, Kenya'da 11 su kuyusu yapıldı.



Dernek, kuraklık bölgeyi uzun bir dönem daha etkileyeceği için su kuyusu açma çalışmalarına aralıksız devam edecek. Bölgedeki krize kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla "Sudan sebeple insan ölmesin" çağrısıyla çalışmalarını hızlandıran dernek, Doğu Afrika'da su kuyusu açtırmak isteyen bağışçılara destek çağrısı yaptı.