Doğu Afrika'nın En Hızlı Treni İçin 1.1 Milyar Dolarlık Projenin Temeli Atıldı

– Doğu Afrika'nın en hızlı tren hattı projesinin ihalesini kazanan Yapı Merkezi, 1.1 milyar dolarlık projenin temelini attı.



Yapı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1.1 milyar dolarlık Doğu Afrika'nın en hızlı tren hattı olacak Tanzanya Darüsselam – Morogoro Demiryolu Projesi Yapı Merkezi tarafından inşa edilecek.



Bin 224 km'lik toplam hattın ilk kesimi olan 205 km'lik bu proje, hattın en kritik kısmını oluşturuyor. 5 kısımdan oluşan hat tamamlandığında Uganda, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Tanzanya'yı birbirine bağlayacak ve aynı zamanda Doğu Afrika'yı Hint Okyanusu'na açacak.



Uganda, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Tanzanya'yı birbirine bağlayacak



Temel atma töreni Darüsselaam Pugu'da Tanzanya Devlet Başkanı Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Tanzanya Çalışma, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Prof. Makame M. Mbarawa, Türkiye Cumhuriyeti Darüsselam Büyükelçisi Yasemin Eralp, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu, Genel Müdürü Özge Arıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aykar ve Proje Müdürü Abdullah Kılıç'ın katılımıyla 12 Nisan 2017'de gerçekleşti.



Türkiye'den lider Yapı Merkezi ve Portekiz'den Mota-Engil'in oluşturduğu Ortak Girişim, Tanzanya'da inşa edilecek şehirlerarası ilk standart açıklıklı (1,435mm) ve elektrikli raylı sistem olan Darüsselam – Morogoro Demiryolu Projesi ile, Afrika'nın en önemli turizm bölgelerinden olan Darüsselam'ın ticaret ve turizmde atılım yapmasını sağlayacak. Toplam 5 kısımdan oluşan hat tamamlandığında Uganda, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Tanzanya'yı birbirine bağlayacak ve aynı zamanda Doğu Afrika'yı Hint Okyanusu'na açacak.



6 Aralık 2016 tarihinde Tanzanya Demiryolları İdaresi RAHCO (Reli Assets Holding Company Limited), tarafından düzenlenen uluslararası ihaleye, Türkiye'den Yapı Merkezi ve Portekiz'den Mota – Engil firmaları ortak teklif vermiş ve ihaleyi kazanmıştı.



160 km hızla ilerleyecek



Anahtar teslim olarak inşa edilecek proje kapsamında; Darüsselam – Morogoro arasında tasarım hızı saatte 160km olarak inşa edilecek 205 km tek hat, demiryolunun tüm tasarım işleri, altyapı inşaat işleri, ray döşeme, sinyalizasyon, haberleşme sistemleri, yedek parça temini, elektrifikasyon ve personel eğitimi bulunuyor. 30 aylık proje süresince toplam 33 milyon metreküplük kazı işi yapılacak; 96 adet 6.500 metrelik köprü ve alt-üst geçitler, 460 adet menfez, 6 istasyon ve tamir bakım atölyesi inşa edilecek.



İstihdama büyük katkı



Darüsselam – Mwanza Demiryolu planlanan işletme özellikleri nedeniyle daha az maliyetle mal ve yolcu taşıyarak hizmet verdiği bölgelerde zenginlik ve istihdam yaratacak. Böylece bölgeler arası gelir dağılımı dengesizliğinin azalmasına da katkı sağlayacak.



Yapı Merkezi 3 kıtada 2,600 km demiryolu inşa etti



1965 yılından bu yana ulaşım, altyapı ve genel müteahhitlik alanında dünya çapında ilkleri gerçekleştiren Yapı Merkezi, 2016 yılı sonu itibariyle 3 kıtada 2,600 kilometre demiryolu ve 41 raylı sistem projesini başarıyla tamamladı. Dünyada günde 2 milyondan fazla yolcunun güvenle taşınmasını sağlayan Yapı Merkezi, 2016 yılını Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanının altından karayolu tüneli ile birleştiren Avrasya Tüneli Projesi ile tamamlamıştı. 2017 yılında ise Yapı Merkezi liderliğindeki Ortak Girişim 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini kazandı. (Fotoğraflı) - İstanbul